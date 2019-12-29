قبل انتهاء مهلة واشنطن.. زعيم كوريا الشمالية يعقد اجتماعا عاما للحزب الحاكم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماعا مع كبار مسؤولي الحزب الحاكم يوم السبت لبحث قضايا مهمة تخص السياسة قبل انتهاء المهلة التي حددها للولايات المتحدة بنهاية العام.

Advertisements

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في بيان إن كيم رئيس حزب العمال الكوريين الحاكم رأس جلسة أول يوم من الاجتماع العام لبحث "القضايا المهمة الناجمة عن بناء الحزب وأنشطته وعن بناء الدولة والدفاع الوطني".

وأضافت الوكالة إن الاجتماع عُقِدَ لمناقشة سبل التغلب على التجارب والصعوبات المتنوعة والقاسية ومواصلة تسريع تطور الثورة من خلال موقف مستقل وشفاف مناهض للإمبريالية. ويأتي الاجتماع العام لحزب العمال الكوريين الحاكم بعد أسبوع من عقد بيونغ يانغ الاجتماع العسكري المركزي للحزب لبحث تعزيز القدرات العسكرية للبلاد.

وتوقفت المحادثات النووية، منذ انهيار القمة الثانية التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في فبراير/شباط الماضي.

وحددت بيونغ يانغ نهاية العام كموعد نهائي لواشنطن لتقديم مقترح جديد مقبول، مهددة بسلوك "نهج جديد" إذا لم تستجب لها الولايات المتحدة، في إشارة منها لوقف الدبلوماسية والعودة للسلوكيات الاستفزازية.