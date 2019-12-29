خمسة جنود فنزويليين يطلبون اللجوء إلى البرازيل









اسماء السيد - ساو باولو: أعلنت الحكومة البرازيلية السبت ان خمسة جنود فنزويليين عثر عليهم الخميس في اراضي البرازيل سيطلبون اللجوء في هذا البلد.

ووفقا لبرازيليا، عثر على الجنود الخمسة خلال دورية روتينية الخميس في شمال ولاية رورايما البرازيلية المتاخمة لفنزويلا.

وقد كانوا مجردين من السلاح ونقلوا إلى بوافيستا عاصمة هذه الولاية البرازيلية حسب بيان برازيلي رسمي.

Advertisements

وتكفلت بالجنود الخمسة السبت وحدة برازيلية متخصصة وهم "سيباشرون الاجراءات لطلب اللجوء بالبرازيل"، حسب ما جاء في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والدفاع البرازيليتين.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت ان كراكاس تطلب من البرازيل اعادة الجنود الخمسة الى فنزويلا، واصفا اياهم بانهم "فارون" و"ارهابيون".

وتتهم فنزويلا الجنود الخمسة بانهم مسؤولون عن هجوم في 22 كانون الاول/ديسمبر على وحدة عسكرية فنزويلية في ولاية بوليفار بجنوب فنزويلا. وقُتل جندي في هذا الهجوم وتمت ايضا سرقة اسلحة بحسب كراكاس.