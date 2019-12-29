شكرا لقرائتكم خبر عن شروط قبول ذوى الإعاقة فى المعاهد الأزهرية وفقًا للقانون الجديد.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت المادة مادة (34) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات دمجهم فى المعاهد الأزهرية، وشروط القيد، وفقًا لطبيعة الحالات المختلفة.

ووفقا للائحة:

تقبل المعاهد الأزهرية الدامجة بمراحل التعليم (الابتدائى - الإعدادى - الثانوى) الأشخاص ذوو الإعاقة الذين تنطبق عليهم شروط القبول لدمجهم بأقرب معهد أزهرى دامج، بحيث لا تزيد نسبة ذوى الإعاقة على (%10) من العدد الكلى للفصل بحد أقصى أربعة (4) تلاميذ، وعلى ألا يكون فى الفصل الواحد إعاقة سمعية وبصرية، ويتم قبول ذوى الإعاقة بالمعاهد الدامجة تدريجيًا من الصف الأول الابتدائى، وذلك وفقًا للضوابط الآتية:

اولاً: يتم قبول الإعاقات البصرية بكافة مستوياتها بالمعاهد الأزهرية الدامجة فى التعليم قبل الجامعى.

ثانياً: يتم قبول جميع درجات الإعاقة الحركية بالمعاهد الأزهرية الدامجة فى التعليم قبل الجامعى.

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ثالثاً: يكون القبول بالمعاهد الأزهرية الدامجة فى التعليم قبل الجامعى للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية بشرط ألا يزيد مقياس السمع لدى الطالب ذى الإعاقة السمعية المتقدم لنظام الدمج على 70 دیسیبل باستخدام المعينات السمعية مثل سماعة الأذن الشخصية أو حالات زارعة القوقعة.

رابعا: يكون القبول بالمعاهد الأزهرية الدامجة فى التعليم قبل الجامعى للأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية البسيطة وفقا للآتى:

قبول بطئوا التعلم وهم التلاميذ الذين يكون التحصيل الدراسى لديهم منخفضًا فى جميع المواد الدراسية بشكل عام مع مراعاة القدرة على الاستيعاب بسبب انخفاض معدل الذكاء لديهم وتتراوح درجة ذكائهم بين (65 :84) على أحد مقاييس الذكاء المعتمدة.

تحويل ذوى الإعاقة الذهنية الراسبين لمدة عامين متتاليين دون عذر مقبول إلى المدارس التابعة للوزارة المختصة بالتربية والتعليم.

وفى جميع الأحوال، يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الأزهرية الدامجة أن يكونوا حاصلين على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعيى، والمدون بها نوع ودرجة الإعاقة.