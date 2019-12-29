النائب رضا البلتاجى يحذر من إنشاء برج ضغط عالى داخل نادى منشية حلوان

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وتابع:" ومن كل ما تقدم أتقدم بطلب الإحاطة هذا إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيدة الدكتورة وزير البيئة والسيد الدكتور وزير الشباب والرياضة لدراسة الأثار المترتبة على إنشاء برج ضغط عالي داخل نادي منشية حلوان بعزبة الوالدة بمحافظة حلوان، وذلك للحفاظ علي شباب النادي من سلبيات مخاطر أبراج الضغط العالى، وللتقليل من مخاطرها التى تؤثر تأثيراً مباشراً على صحة وسلامة اللاعبين، كما أرجو إحالة هذا الموضوع إلى لجنة الطاقة والبيئة لدراسته".
الجدير بالذكر أن، الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، قال إن أبراج الكهرباء- أعمدة الضغط العالى- الموجودة بين الكتل السكانية في حلوان، التى اشتكى منها الأهالى، موجودة قبل بناء الأهالي منازلهم، مضيفا، أن القانون يجرم البناء في حرم المنشآت الكهربائية لأنها تمثل ضرر على المواطنين وضرر على الشبكة نفسها، والأهالي بنوا منازلهم ولا زالوا حتى اليوم، مشيرا إلى أن البناء بجوار أعمدة الضغط العالي يتسبب فى ضعف شبكة الكهرباء.
وتابع حمزة فى إحدى اللقاءات التليفزيونية السابقة له، قائلا : أن التعديات على حرم المنشآت الكهربائية تعاظمت عقب 2011، مشيرا إلى أن خطوط الكهرباء موجودة في كل دول العالم، ولا غنى عنها ، مؤكدا، أنه تم تحويل مسارات لـ 1200 كيلو من خطوط الكهرباء على مستوى الجمهورية، لا سيما تلك التي تقع بين الكتل السكانية، مؤكدا أن التحويل صعب ويحتاج إلى ميزانيات عالية، وأشار إلى أن هناك اعتراضات من بعض المواطنين على تحويل مسارات أبراج الكهرباء أو تحويلها لكابلات أرضية.
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