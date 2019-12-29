"سعد" في دعوى فسخ عقد زواجه: "فلوسها ضايعة على دكتور الأسنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فاطمة عادل:

أقام "سعد. ك"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالب فيها بفسخ عقد زواجه من "ل. ه"، مبررًا طلبه: "فلوسى ومرتبها ضائع علي طبيب الأسنان وشكلها ومظهرها قدام الناس".

وقال صاحب الـ35 عامًا في التي حملت رقم 249 لسنة 2019: "زوجتى كانت تستعين ببعض الرسومات من الشركة التي أعمل بها في عملها، وعندما رأيتها أعجبت بها وحاولت محادثتها على هاتفها المحمول حتى شعرت تجاهي بالحب بعد مرور سنتين، وطلبت منها الزواج فوافق أهلها، وانتقلنا إلى عش الزوجية لمدة سنة فقط".

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وأضاف الزوج: "زوجتى تذهب لطبيب الأسنان يوميا، وكلما سألتها عن سبب تأخرها ترد بأن دورها في الكشف كان بعيد، ولو رجعت بدري تروح تجيب ملابس جديدة عشان شغلها.. يومها مشغول طول الوقت، حاولت تغيرها لكنها لا تنتبه لكلماتي وفضلت البقاء في عملها عن بيتها".

وتابع الزوج حديثه: "تشاجرنا كثيرا بسبب التفاهات التي تقوم بها زوجتي، فلم يكن أمامي غير الشكوى لوالدها لوضع حل، حتى لا أدمر عش الزوجية، وبالفعل تحدث مع والدها وتوعدت أمامه بالانتباه لمنزلها وزوجها، وبعد أسبوع رجعت لحالها القديم".

واستكمل مقيم الدعوى، أنه ذهب ذات يوم لمنزل أهلها وسمعها تحدث والدها قائلة: "لو عايز يطلق يتنازل عن كل شيء في الشقة والعربية"، من بعدها ذهب إلى محام خاص بقضايا الأحوال الشخصية، وفضلت رفع دعوى قضائية ضد زوجته في محكمة الأسرة، لا تزال مستمرة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.