أمطار ورياح.. الأرصاد: موجة برد جديدة بداية من الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من يوم الاثنين المقبل تشهد البلاد طقسًا مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت شاكر لمصراوي أمس، السبت، أن البرودة تصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وعن حالة الأمطار، لفتت إلى تكاثر السحب على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، كما يوجد نشاط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة.

وأوضحت شاكر أن درجات الحرارة تنخفض من درجة إلى درجتين، بحيث تصل على السواحل الشمالية إلى 16 - 12 درجة، والقاهرة 18 - 10 درجة، وشمال الصعيد 18 - 8 ، جنوب الصعيد 22 - 11.