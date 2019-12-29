شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرع 3 من مليشيا الحوثي الإرهابية غرب تعز والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:00 صباحًا, 29 ديسمبر 2019 م المناطق - الرياض لقي ثلاثة من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم، مصرعهم خلال محاولتهم التسلل إلى مواقع غرب مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر عسكري: إنّ مجموعة من عناصر المليشيا الإرهابية حاولت التسلل باتجاه جبل هان الإستراتيجي، غرب مدينة تعز، إلا أن تلك المحاولة أحبطت عقب رصدها من قبل قوات الجيش اليمني.

وذكر المصدر، بحسب موقع ( سبتمبر نت ) التابع للقوات المسلحة اليمنية أن ثلاثة من عناصر المليشيا الإرهابية المتسللة بينهم قائد ميداني لقوا مصرعهم وجُرح آخرون.

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