شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على بدر يطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من مستشفى إهناسيا المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب على بدر، عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، ببيان عاجل بشأن عدم افتتاح مستشفى اهناسيا المركزي حتى الآن، مما أدى إلى عدم تقديم الخدمة الصحية الكاملة لأبناء مركز ومدينة إهناسيا، الأمر الذى يعرض حياة المواطنين للخطر، فى الوقت الذى تحظى فيه المنظومة الصحية باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، تمثل فى العديد من المبادرات والقرارات التى تهدف جميعها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، سواء من خلال حملة 100 مليون صحة، أو قوائم الانتظار، وغيرها من المبادرات التى انعكست على المنظومة بشكل عام.

وشدد عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، على ضرورة ان يتم ترجمة اهتمام القيادة السياسية فى صورة قرارات من الجهة التنفيذية على أرض الواقع، فعدم افتتاح المستشفى انعكس بالسلب على حياة المواطنين، وطالبى الخدمة على مستوى المركز، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الخدمة فى القطاع الخاص، مما يشكل عبء على محدودى الدخل، وهناك من لا يستطيع ان يجد مقابل الحصول على الخدمة فى المستشفيات الخاصة، مطالبا، الوزارة بجدول زمنى للانتهاء من المستشفى والإعلان عن افتتاحها، شريطة الالتزام بهذا الأمر امام الجهات المعنية.

Advertisements

وأكد عضو مجلس النواب، أن مستشفى أهناسيا المركزى متوقف العمل بها منذ أكثر من ثلاثة أعوام لتجهيزها، وحتى الآن لم يتم بدء العمل بها، مشيرا إلى أن الأهالى يلجأون للسفر لمراكز أخرى لتلقى العلاج، مما أصبح عبئا على طالبى الخدمة، مشددا، على ضرورة أن يتم تجهيز المستشفى المركزى بسرعة وإدراجها فى الخطة الاستثمارية المقبلة للمحافظة، نظرا لحاجة الأهالى إليها، وللتخفيف عنهم من مشقة السفر من وإلى المراكز المجاورة للحصول على الخدمة، وتوفيرا للنفقات، وفى نفس الوقت تأخير الانتهاء من المستشفى بمثابة إهدار للمال العام.