شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على بدر يطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من مستشفى إهناسيا المركزى والان مع تفاصيل الخبر
وشدد عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، على ضرورة ان يتم ترجمة اهتمام القيادة السياسية فى صورة قرارات من الجهة التنفيذية على أرض الواقع، فعدم افتتاح المستشفى انعكس بالسلب على حياة المواطنين، وطالبى الخدمة على مستوى المركز، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الخدمة فى القطاع الخاص، مما يشكل عبء على محدودى الدخل، وهناك من لا يستطيع ان يجد مقابل الحصول على الخدمة فى المستشفيات الخاصة، مطالبا، الوزارة بجدول زمنى للانتهاء من المستشفى والإعلان عن افتتاحها، شريطة الالتزام بهذا الأمر امام الجهات المعنية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مستشفى أهناسيا المركزى متوقف العمل بها منذ أكثر من ثلاثة أعوام لتجهيزها، وحتى الآن لم يتم بدء العمل بها، مشيرا إلى أن الأهالى يلجأون للسفر لمراكز أخرى لتلقى العلاج، مما أصبح عبئا على طالبى الخدمة، مشددا، على ضرورة أن يتم تجهيز المستشفى المركزى بسرعة وإدراجها فى الخطة الاستثمارية المقبلة للمحافظة، نظرا لحاجة الأهالى إليها، وللتخفيف عنهم من مشقة السفر من وإلى المراكز المجاورة للحصول على الخدمة، وتوفيرا للنفقات، وفى نفس الوقت تأخير الانتهاء من المستشفى بمثابة إهدار للمال العام.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب على بدر يطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من مستشفى إهناسيا المركزى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.