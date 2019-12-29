تبادل السجناء بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين شرق البلاد

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، بأنه سيتم تبادل السجناء بين كييف وانفصاليي شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، حسبما ذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية، "يجب أن يتم تبادل السجناء نحن جميعًا بانتظار هذه اللحظة"، واصفًا هذه العملية بأنها "المهمة الأصعب له خلال العام الجاري".

من جانبهم، أكد مسئولون انفصاليون النبأ، حيث قالوا إنه من

المتوقع أن يتم تبادل 55 سجينًا أوكرانيًا مقابل 87 متمردًا انفصاليًا.وأضافت الشبكة أن أخر تبادل للسجناء بين الطرفين وقع في ديسمبر عام 2017، حيث تم إطلاق سراح 73 أوكرانيًا مقابل 233 متمردًا انفصاليًا.وكان زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين توسطا لاتمام التبادل بين السجناء، وذلك خلال لقائهما في مباحثات سلام استضافتها العاصمة الفرنسية "باريس في وقت سابق من الشهر الجاري.يذكر أن الرئيسين كانا قد فشلا خلال المباحثات على إيجاد حلول وسط لإنهاء الحرب الدائرة في شرق أوكرنيا بين منذ خمسة أعوام بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إليها، حيث أودت هذه الحرب بحياة 14 ألف شخص، إلا أنهما اتفقا على إحياء عملية السلام، والإفراج المتبادل عن السجناء.