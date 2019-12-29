طنجة..موظف شرطة يشهر سلاحه الوظيفي في وجه شخص اعتدى على مواطن

اضطر موظف شرطة، برتبة حارس أمن، يعمل بولاية أمن طنجة، لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستخدامه، زوال اليوم السبت، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، بعدما عرض أحد الأشخاص لاعتداء جسدي خطير وأبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة باستخدام السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للدراجيين تابعة للوحدات المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة طنجة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي عرض أحد الأشخاص للضرب والجرح على مستوى الرأس بسبب خلاف بينهما، كما أنه أبدى مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، مما اضطر موظف الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي الذي مكن من تحييد الخطر الصادر عن المعني بالأمر وتوقيفه، علاوة على حجز السكين الذي كان بحوزته.

وبحسب البلاغ ذاته، فقد تم نقل الضحية المصاب إلى مستعجلات المستشفى الجهوي بطنجة لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم إيداع الشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن ملابسات وظروفها الحقيقية.