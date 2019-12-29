قال الحقوقي عبد الرزاق بوغبنور إن اللجنة الوطنية التي أنشأت من أجل الدفاع عن معتقلي الرأي قد رصدت 7 حالات لمعتقلين جدد لحد الآن.
وجاء ذلك في تصريح أدلى به بوغنبور لليوم 24 على هامش مشاركته في في الوقفة التي دعت إليها اللجنة للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي، حيث أكد، أن اللجنة المذكورة قد أعدت برنامجا نضاليا للدفاع عن كافة معتقلي الرأي والمدافعين عن الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الوقفة ليست إلا بداية.
وأكد بوغنبور أن اللجنة رصدت لحد الآن 7 حالات لمعتقلي الرآي آخرهم الصحافي عمر الراضي، والمدون المعروف بإسم “بوذا”، مشيرا غلى أن اللجنة ستعمل على مراسلة المقررين الأممين للضغ من أجل إطلاق سراح الراضي وبقية المعتقلين.
واعتبر بوغنبور أن جميع المغاربة مهددون بالإعتقال، داعيا إلى الكف عن استعمال المقدس في الإجهاز على الحريات والقبض على المدونين.
كانت هذه تفاصيل خبر بوغنبور: أطلقنا برنامجا نضاليا للدفاع عن معتقلي الرأي.. ورصدنا مؤخرا سبعة حالات آخرها قضية عمرالراضي -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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