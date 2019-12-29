غالي: الدولة تستعمل “المقدس” لإغلاق الفضاء الرقمي بعد توقيف النقاش في الفضاء العمومي -فيديو

قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن المغرب يشهد موجة من من الإعتقالات والتضييق على عمل الصحافيين وحرية التعبير.

وأكد غالي خلال مشاركته في وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي، أن الدولة وبعدما أغلقت الفضاء العمومي على النقاش، انتقلت إلى الفضاء الخاص بعدد من الجمعيات، ثم التجأت الآن إلى التضييق على الفضاء الرقمي من خلال متابعة العديد من المدونين.

وعبر غالي عن إدانته لهذا الوضع، الذي يأتي في وقت كان من المنتظر تطوير صحافة المواطن، لكن الدولة قامت باستخدام أسباب واهية منها حجة “المقدس” لإغلاق الفضاء الرقمي.

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وأكد غالي أن اعتقال الصحافي عمر الراضي مس شعر الكثير من المغاربة ووحدهم على رفضه.

وكان العشرات من النشطاء الحقوقيين والمجتمعيين قد نظموا مساء اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان للمطالبة بإطلاق سراح الراضي الذي اعتقل على خلفية تغريدة حول الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف، كتبها قبل تسعة أشهر.