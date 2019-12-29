طرعان: شجار تخلله إطلاق نار وإضرام النار بمركبات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع شجار بين مجموعات من الشبان، في ساعات متأخرة من مساء السبت، في قرية طرعان أسفر عن أضرار مالية، إذ تخلل الشجار إطلاق نار، وإضرام النار بمركبات وإلقاء قنابل، دون أن يبلغ عن إصابات بشرية.

وتلقت الشرطة بلاغا عن شجار في قرية طرعان تخلله إطلاق نار واستخدام وسائل قتالية، وعلى الفور استنفرت الشرطة قواتها وعناصر الوحدات الخاصة وانتشرت في مناطق مختلفة بالقرية، دون أن تبلغ عن تنفيذ اعتقالات.

وقامت الشرطة بتفريق المتشاجرين، وأجرت تفتيشا عن المطلوبين لاعتقالهم.

ورجحت التحقيقات الأولية للشرطة أن الخلفية للشجار هو خلافات عائلية، إذ تشير المعلومات الأولية أنه خلال الشجار تم إضرام النار بـ3 مركبات، وتم إطلاق النار بالهواء وصوب منازل ومحال، ما تسبب بأضرار للممتلكات.

كما تم استدعاء طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ التي عملت على إخماد المركبات التي اشتعلت بها النيران.

Advertisements

وشهدت طرعان، منذ انتخابات المجلس المحلي بالعام الماضي، عدة شجارات جماعيّة تقول الشرطة إنها على خلفية عائلية، أسفرت عن وقوع إصابات وخسائر مالية وأضرار بالممتلكات.

وأدى شجار عنيف وقع في القرية في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى مقتل الشاب فالح نادر دحلة (36 عاما).

ونظمت وقفات احتجاجية، في أعقاب تجدد الشجار بين عائلتين في القرية وما نتج عنها من أجواء متوترة، خصوصا بعد مقتل الشاب دحلة.