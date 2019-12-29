شكرا لقرائتكم خبر عن وصول قوات من الجيش السوري الحر للأراضي الليبية والان مع التفاصيل

الأحد 29 ديسمبر 2019 مليشيات الجيش السوري الحر كشفت صفحة رئاسة أركان القوات الجوية الليبية، عن وصول مسلحين من سوريا، إلى الأراضي الليبية، وتوعدت بإرسال رؤوسهم قربانًا إلى قوات الجيش العربي السوري.

ونشرت الصفحة مقطع فيديو يرصد وصول قوات من الجيش السوري الحر لمساندة المليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، ضد الحملة العسكرية التي يشنها الجيش الوطني الليبي. Advertisements وعلقت الصفحة، وقالت: "نعم صدقنا حينما قلنا إنا نحارب الإرهاب، لواء السلطان مراد التابع لتنظيم النصرة الإرهابي يصل محاور القتال في طرابلس". وتابعت: "نتابع عن كثب مليشيات لواء المعتصم ولواء السلطان مراد وهي تدخل ليبيا، سنرسل رؤوسهم قربان لقوات الجيش العربي السوري البطل رمال ليبيا الحارة ستبتلع ماتبقى من أشلائهم النجسة".

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