شاهد.. عمانيون يؤدون العمرة عن السلطان قابوس

الأحد 29 ديسمبر 2019

السلطان قابوس

في لفتة تكشف مدى وفاء الشعب العُماني منقطع النظير للسلطان قابوس باني النهضة الحديثة في سلطنة عُمان، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعُمانيون يؤدون العُمرة في الحرم عن السلطان وأخرى أظهرت دعاء جماعي لقابوس بصلاة الجمعة.



وتزامنا مع حملة الشائعات المغرضة عن السلطان قابوس التي تناولت صحته تارة وزعمت وفاته تارة أخرى، وبينما تصدت حسابات عمانية شهيرة لكتائب الذباب التي تزعمت هذه الحملات المغرضة الهادفة لضرب استقرار السلطنة، برزت هذه المقاطع على تويتر في رد عملي على تلك الشائعات ليضرب العُمانيين المثل في العلاقة المثلي بين الشعب وقائده.

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ونشر عدد من المغردين العديد من المقاطع، لمواطنين عُمانيين بالسعودية يؤدون العمرة عن السلطان قابوس بن سعيد سائلين الله الشفاء العاجل له.