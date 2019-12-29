شكرا لقرائتكم خبر عن خفض البدلات «طواعية».. مبادرة لحماية الفقراء في زامبيا والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الإعلام تشاندا كاسولو، أن مبادرة البدلات والمزايا المالية للأجور تهدف إلى حماية الفقراء من الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، وهي خطوة طوعية لأن عقود الموظفين المدنيين لا تسمح بتعديلها.
وكان لونجو نفسه قد أعلن خفض أجره بنسبة 20% أول أمس الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر خفض البدلات «طواعية».. مبادرة لحماية الفقراء في زامبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.