شكرا لقرائتكم خبر عن الشارع السوداني ينتظر تقييم أداء وزراء «حمدوك» والان نبدء بالتفاصيل

تصاعدت مطالب الشارع السوداني بضرورة إجراء تغييرات حكومية تطال بعض الوزراء الذين لم يقدموا خلال الأشهر الماضية ما يلبي طموحات وتطلعات الثوار، بينما أكد مختصون أن أداء بعض الوزراء بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر لم يرق ولم يحقق آمال الشارع.

وقالوا لـ«اليوم»: لقد تبين أن هناك من تنقصهم الخبرات التي تجعلهم يديرون وزاراتهم، وأشاروا إلى أن هذا سبب مطالبة قوى الحرية والتغيير رئيس الحكومة بتعديلات عاجلة لبعضهم.

» مواصفات الوزراء

اللافت أن أبرز الاقتراحات صدرت عن نائب رئيس الحركة الشعبية - شمال- ياسر عرمان، الذي اقترح إجراء تغيير في عدد من الحقائب، على أن يكون الجدد منحازين إلى مطالب الشارع، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك منحاز إلى صوت الشارع، ومهامه الحالية من أعقد فترات الانتقال في السودان، وهو بحاجة لوزراء يرتفعون لذات المستوى.

وقال عرمان: هناك ضعف في أداء عدد من الوزارات المهمة، ولا بد من حلها بوزراء أصحاب رؤية ومعرفة سياسية وقدرات في مجال تخصصهم ومنحازين إلى الشارع.

وأضاف: حمدوك يتعامل مع معادلات دقيقة وطنيا وإقليميا ودوليا، ويحتاج إلى فريق عمل يفكر بطريقة تتماشى مع تعقيدات الواقع، وبعقل مركب لحل قضايا مستعصية، و«كعب أخيل» يتمثل في الترتيبات الأمنية، والاقتصاد والسلام، واعتبرها وجوها لعملة واحدة، وهي قضايا لها تداخل مع قوى إقليمية ودولية ومصالح وصلات بالواقع السوداني.

» الطريق القديم

ودعا عرمان رئيس الوزراء للنظر إلى الموازنة القادمة، خاصة إنها ليست كسابقاتها إنما مكتوبة بـ«دماء الشهداء» وفق قوله.

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وشدد على ضرورة إقناع مؤسسات التمويل والمانحين الإقليمية والدولية بضرورة تغيير الطريق القديم، وأن يعود السودان كبلد منتج في شراكة لمصلحة جميع الأطراف دون مصادمة مع المجتمع الدولي، بمشروع حضاري جديد. وأشار إلى أن حمدوك لديه خبرة مع المؤسسات الإقليمية والدولية وهناك تجارب ناجحة أفريقيا وآسيويا وفي أمريكا اللاتينية رفضت «روشتة» صندوق النقد، ولم تصادمه واختطت طريقا جديدا في بلدان بعضها أنظمتها شمولية، وأن الفترة الانتقالية مسنودة بحركة جماهيرية واسعة.

ودعا عرمان إلى توحيد مؤسسات الحكم الانتقالي من مجلسي السيادة والوزراء بمنطق رصين وخطة واقعية وانحياز واضح للإصلاحات، وقال: لن يصلح أمر الاقتصاد دون إصلاح أمر القطاع الأمني وتحقيق السلام وبناء جيش وطني مهني بعقيدة عسكرية جديدة يعكس التنوع السوداني.

بدوره، قال طه عمر القيادي في حركة التغيير: لقد تبين أن بعض الوزراء بحاجة لتغيير، وهي سنة ماضية لا حرج فيها، وهو الأمر الذي جعل «قحت» تطالب رئيس الوزراء بإعفاء وزيري الخارجية والزراعة، ومراجعة أداء خمس وزارات في مقدمتها وزارة الإعلام، مبينا أن د. حمدوك طلب مهلة لإجراء مراجعة أداء الوزارات قبل تقرير الإعفاء والتعيين.

» العلاقات الخارجية

وأكد د. العاقب عمر أستاذ العلوم السياسية والإدارية بجامعة السودان أن العلاقات الخارجية ورغم سقوط حكم الإخوان المسلمين لا تزال تراوح مكانها، بينما تقبع الخرطوم في قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يومنا الراهن، وهي مهمة كانت بحاجة لعمل دبلوماسي مكثف، بينما لم يحدث، ويكاد الموسم الزراعي أن يفشل؛ نتيجة ضعف اتخاذ تدابير سريعة فيما يتعلق بالعروة الشتوية، ومتابعة انسياب المياه، حيث يعاني القمح في الوقت الراهن من العطش.

وطالب د. حمدوك بإكمال عملية التغيير، وتعيين وزراء من أصحاب الخبرات والمقدرات الكبيرة، خاصة إن الثوار الذين أسقطوا البشير لن ينتظروا طويلا لإجراء التغيير المأمول في البلاد، مؤكدا أن الوطن به خبرات كثيرة يمكن الاستفادة منها.

من جهته، قال عضو حزب الأمة القومي محمد الطاهر: لا خيار أمام حمدوك غير تعديلات وزارية عاجلة، حتى يتم إصحاح المسيرة، مبينا أن وزارة الزراعة لم تقم حتى اللحظة بواجبها تجاه أولوياتها الشتوية التي أصبحت معرضة للفشل، كما لم يؤدِ وزير الإعلام حتى الآن دوره تجاه الصحف التي يمتلكها الإخوان المسلمون.