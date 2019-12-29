شكرا لقرائتكم خبر عن أنقرة تنقل فصائل سورية إلى ليبيا لدعم السراج والان نبدء بالتفاصيل

طلب حزب أردوغان الحاكم من المشرعين أن يكونوا مستعدين غدًا الإثنين، للنظر في اقتراح سيسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، في وقت أكد مسؤولون أتراك، أن مجموعات إرهابية تدعمها أنقرة في سوريا سوف تنضم قريبًا إلى قوات «الوفاق» الليبية للقتال ضد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني.

» مجموعات إرهابية

وقال مسؤولون كبار في تركيا وليبيا، رفضوا تسميتهم لحساسية القضية، إن مجموعات إرهابية تدعمها تركيا في سوريا سوف تنضم قريبًا إلى قوات الوفاق للقتال ضد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني.

وقال مسؤول بحكومة الوفاق: إن «الوفاق» عارضت في البداية فكرة مثل هذا الانتشار، لكنها قبِلته في النهاية مع تقدم قوات حفتر في طرابلس، حسبما ذكرت الجمعة وكالة بلومبيرغ.

وقال مسؤول آخر بالحكومة: إن الدعم مما يطلق عليه «لواء السلطان مراد» السوري، وهي مجموعة إرهابية، لن ينظر إليها على أنها نشر رسمي لـ «قوات تركية».

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، قد ذكر أمس الأول، أن الفصائل الإرهابية الموالية لتركيا افتتحت مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين في الذهاب للقتال في ليبيا.

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» المراكز الإرهابية

وأفادت مصادر لـ«المرصد السوري»، الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له، أنه تم افتتاح أربعة مراكز في منطقة عفرين شمال حلب لاستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا، وهي «فرقة الحمزات»، و«الجبهة الشامية»، و«لواء المعتصم»، و«لواء الشامل».

وأكدت مصادر أن الفصائل الإرهابية، تشجع الشباب - بدعم تركي- على الالتحاق بالجماعات الإرهابية في ليبيا عبر مغريات ورواتب مجزية تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أمريكي لكل مسلح شهريًا، علاوة على تقديم خدمات إضافية تتكفل بها «الوفاق».

إلى ذلك، نقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أمس السبت، عن قناة «تي.آر.تي» قولها إن الاقتراح ربما يتم طرحه في البرلمان يوم 30 ديسمبر الجاري، قبل أسبوع من الموعد المقرر، وربما يُجرى التصويت في 2 يناير المقبل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في وقت سابق إن البرلمان يمكن أن يصوّت على الاقتراح في الثامن أو التاسع من يناير.