شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليون أمريكي يعانون من الجوع والان نبدء بالتفاصيل

قال موقع «أوراسيا ريفيو»: إن الولايات المتحدة التي تسببت في الجوع حول العالم تواجه اليوم نفس المصير.

وفي تحليل للخبير الاقتصادي شابير كاظمي، قال: إن فيلما وثائقيا بعنوان «الجوع في أمريكا» عرض في 1968 أثار غضبا شعبيا تجاه سياسات الاقتصاد الأمريكي بعدما عرض طفلا في مستشفى يموت من الجوع.

وأوضح الكاتب أن غضب الرأي العام الأمريكي حينذاك اضطر إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون إلى الاستجابة بسياسات أكثر إنسانية، لكن الرئيس رونالد ريغان سرعان ما أنهى تلك التحسينات.

» حصص الإعاشة

ومضى يقول: عندما وصل ريغان إلى السلطة في 1980، كان هناك 200 بنك طعام في الولايات المتحدة، بينما يوجد اليوم أكثر من 40 ألفا، كلهم مرهقون بالطلب ومجبرون على توزيع الفتات من حصص الإعاشة.

وأردف بقوله: قبل عام 1980، كان واحد من كل 50 أمريكيا يعتمد على كوبونات الغذاء، قبل ريغان، كان هناك 10 ملايين أمريكي جائع، بينما اليوم هناك 1 من كل 4، أي أكثر من 50 مليون والعدد في ازدياد مع مرور الوقت.

وأوضح أن التخفيضات الضريبية والمزايا الأخرى للأثرياء، صاحبها تخفيض هائل في ميزانيات البرامج الاجتماعية، على الرغم من حقيقة أن إدارة ريغان كانت تخلق ظروفا تتطلب تلك البرامج.

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وبحسب الكاتب، فإن ربع الأمريكيين الجوعى أطفال ينامون جائعين كل ليلة، وأشار إلى أن العديد من طلاب الجامعات يبحثون في صناديق القمامة عن الطعام الصالح للأكل.

» المناطق المتأثرة

ومضى يقول: وفقا لتحقيق أجراه برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، فإن نقص الغذاء وانعدام الأمن الغذائي يتفاقمان في المناطق المتأثرة بالصراع، ويضيف: يركز التقرير على انعدام الأمن الغذائي في 16 دولة في العالم: أفغانستان، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا بيساو، هايتي، العراق، لبنان -اللاجئون السوريون-، ليبيريا، مالي، الصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وأوكرانيا واليمن، بالإضافة إلى حوض بحيرة تشاد.

ولفت إلى أن المسح المشترك لبرنامج الأغذية العالمي يظهر أنه في أكثر من نصف هذه الدول، يعيش ربع السكان أو أكثر في مستوى «أزمة» أو «حالة طارئة» فيما يتعلق بالجوع.

ومضى يقول: فنزويلا المدمرة اقتصاديا وغير المستقرة والجائعة الآن تمر بأوقات عصيبة، هذا البلد الغني بالنفط يشبه سوريا بسبب الاقتصاد المدمر والوضع الاجتماعي غير المستقر، حيث يصارع الآن جوعا مثيرا للقلق.

وأضاف: تسبب التضخم الذي لا يطاق في مضاعفة الأسعار أسبوعا بعد أسبوع، واليوم، فإن 9 من أصل 10 فنزويليين ليس لديهم الموارد الكافية لشراء الطعام.

ويختم: منذ بعض الوقت تحاول الحكومة علاج خططها لتوزيع المواد الغذائية على المدنيين، لكن هذا لا يبدو كافيا، وبات الجوع الآن أحد أكبر التهديدات للأمن القومي الهش لفنزويلا.