شكرا لقرائتكم خبر عن خبير ألماني: قرار حظر «حزب الله» غير فعال والان نبدء بالتفاصيل

انتقد موقع معهد «جيتستون انستتيوت» قرار البرلمان الألماني الذي صدر مؤخرا بحظر أنشطة حزب الله اللبناني الإرهابي، واصفا إياه بالمهزلة القانونية وغير الفعال.

وفي مقال بالموقع، أشار سورين كيرن الزميل البارز بالمعهد إلى أن البرلمان أصدر قرارا غير ملزم يدعو الحكومة الألمانية إلى حظر أنشطة حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران في ألمانيا.

خطوة حاسمة

ومضى يقول: اعتبر الديمقراطيون المسيحيون والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهما الحزبان الرئيسيان اللذان يشكلان الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وكذلك من الديمقراطيين الأحرار، القرار مهما وخطوة حاسمة.

وتابع: مع ذلك، فإن القرار لا يفرض حظراً تاماً على حزب الله ويبدو أنه يهدف إلى تزويد الحكومة الألمانية بغطاء سياسي يسمح لبرلين بادعاء أنها حظرت الحزب حتى لو لم تفعل.

وأردف بقوله: واجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضغوطا دولية متزايدة لحظر حزب الله، لكنها رفضت ذلك. وأعرب الكاتب عن دهشته من تردد ميركل رغم أن الحزب لديه أكثر من 1000 عنصر في ألمانيا، وفقا لتقديرات المخابرات الألمانية.

وأشار كيرن إلى أن القرار الذي صدر في صفحات وحمل عنوان «الإجراء الفعال ضد حزب الله»، يبرر عدم حظر الجناح السياسي للحزب بدعوى عدم إمكانية تحديد الهياكل المرتبطة به.

سياح بورغاس

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وأضاف سورين كيرن: لقد حظرت الحكومة الألمانية الجناح العسكري لحزب الله في 2013، بعد تورطه في تفجير حافلة تقل سائحين إسرائيليين في بورغاس ببلغاريا في يوليو 2012، وأردف: مع ذلك، رفضت ألمانيا حظر الجناح السياسي للحزب، والذي يواصل جمع الأموال في البلاد، منتقدا تصريح نيلز أنين، المسؤول بوزارة الخارجية الألمانية، الذي قال: «إن هذا الحظر سيكون له نتائج عكسية لأن برلين تركز على الحوار».

ويواصل: من المفهوم أن تعليقه يعني أن الحكومة الألمانية لا تريد إحراق الجسور مع إيران، راعية حزب الله.

وأشار الكاتب إلى أنه يتعجب من التردد الألماني في الوقت الذي قامت فيه بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي بحظر الحزب دون أي تمييز بين الأجنحة العسكرية والمدنية التابعة لحزب الله، رغم أن نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله صرح قبل ذلك بوضوح بأن الحزب موحد هيكلياً.

إعلان رسمي

وتابع الخبير الألماني سورين كيرن: في 28 نوفمبر، ذكرت مجلة «دير شبيغل» أن الحكومة الألمانية قررت حظر حزب الله بالكامل، وأنه سيتم إصدار إعلان رسمي خلال اجتماع لوزراء الداخلية لـ 16 ولاية فيدرالية في ألمانيا في أوائل ديسمبر. وأردف: لكن متحدثا باسم وزارة الداخلية نفى بعد ذلك التقرير ولم يتم الإعلان عن أي قرار خلال أو بعد اجتماع وزراء الداخلية الألمان.

ومضى يقول: تم اقتراح فكرة حظر حزب الله بالكامل في البداية من قبل حزب البديل لألمانيا المحافظ، في يونيو 2019، ناقش البرلمان الألماني فكرة حظر الحزب، لكن رفض الأمر في النهاية. وأشار الكاتب إلى أن الضغوط على تحالف الائتلاف الحاكم هي من تسبب في إصدار البرلمان لقراره في 19 ديسمبر، الذي اكتفى بفرض حظر على الأنشطة الإرهابية فقط، معتبرا أن القرار بمفرده غير كاف وغير مناسب على الإطلاق في الحرب ضد منظمة إرهابية.

وختمت المقالة للكاتب بالقول: لخصت صحيفة «بيلد» الأمر بهذه الطريقة «يبقى أن نرى إلى أي مدى ستلتزم الحكومة الفيدرالية الألمانية بقرار البوندستاغ وإلى أي مدى يعمل القانون لوقف غسل أموال حزب الله وتمويل الإرهاب في ألمانيا».