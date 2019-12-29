شكرا لقرائتكم خبر عن بماذا تعهد رئيس كوت ديفوار قبل الانتخابات؟ والان نبدء بالتفاصيل
وقال "واتارا"، أمام الصحفيين في أبيدجان، إن القانون الإيفواري سوف يطبق على كافة المواطنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
ومن ناحية أخرى، اتهم المدعي العام في كوت ديفوار، يوم الجمعة، زعيم المتمردين السابق جيوم سورو بتدبير انقلاب عسكري، مما قد يسفر عن حرمانه من خوض انتخابات الرئاسة المقررة في أكتوبر 2020.
ونقلت بلومبرج عن المدعي العام ريتشارد أدو قوله للصحفيين إن سورو، 47 عاما، يواجه اتهامات "بتقويض الأمن العام واختلاس أموال حكومية وغسل أموال".
وقال أدو، إن صدور مذكرة اعتقال بحق سورو يعني أن السلطات الإيفوارية تتعاون مع منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) للقبض عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر بماذا تعهد رئيس كوت ديفوار قبل الانتخابات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.