شكرا لقرائتكم خبر عن بماذا تعهد رئيس كوت ديفوار قبل الانتخابات؟ والان نبدء بالتفاصيل

تعهد رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، أمس السبت، بإبقاء البلاد مستقرة قبل الانتخابات التي تجرى العام المقبل.

وقال "واتارا"، أمام الصحفيين في أبيدجان، إن القانون الإيفواري سوف يطبق على كافة المواطنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ومن ناحية أخرى، اتهم المدعي العام في كوت ديفوار، يوم الجمعة، زعيم المتمردين السابق جيوم سورو بتدبير انقلاب عسكري، مما قد يسفر عن حرمانه من خوض انتخابات الرئاسة المقررة في أكتوبر 2020.

ونقلت بلومبرج عن المدعي العام ريتشارد أدو قوله للصحفيين إن سورو، 47 عاما، يواجه اتهامات "بتقويض الأمن العام واختلاس أموال حكومية وغسل أموال".

وقال أدو، إن صدور مذكرة اعتقال بحق سورو يعني أن السلطات الإيفوارية تتعاون مع منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) للقبض عليه.