شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انهيار جسر.. إيطاليا تقترب من اتخاذ هذا القرار والان نبدء بالتفاصيل

تتجه إيطاليا "قريبا" نحو اتخاذ قرار بشأن إلغاء الامتيازات الممنوحة لبعض الشركات التي تقوم بتشغيل طرق سريعة وتحصيل رسوم، في خطوة من شأنها إثارة مزيد من التوترات مع شركة "أوتوستراد بير لا إيطاليا"، التي تشغل أكثر من نصف الطرق القديمة في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس السبت ، عن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أن الحكومة الإيطالية تقترب من إنهاء مراجعة لعملية الإلغاء والتي أثارها حادث انهيار جسر، وحدد ذلك ضمن أولوياته للعام المقبل.

وقال كونتي إن "ضحايا جسر موراندي يطالبون بالعدالة، وأن التقارير التي تثبت عدم كفاية الصيانة لا تجعلنا غير مبالين".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في روما: "نحن لا نريد أن نقدم خصومات لأي فرد خاص ، بل نريد حماية الجمهور".