شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انهيار جسر.. إيطاليا تقترب من اتخاذ هذا القرار والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس السبت ، عن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أن الحكومة الإيطالية تقترب من إنهاء مراجعة لعملية الإلغاء والتي أثارها حادث انهيار جسر، وحدد ذلك ضمن أولوياته للعام المقبل.
وقال كونتي إن "ضحايا جسر موراندي يطالبون بالعدالة، وأن التقارير التي تثبت عدم كفاية الصيانة لا تجعلنا غير مبالين".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في روما: "نحن لا نريد أن نقدم خصومات لأي فرد خاص ، بل نريد حماية الجمهور".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انهيار جسر.. إيطاليا تقترب من اتخاذ هذا القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.