شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 من مليشيا الحوثي في تعز والان نبدء بالتفاصيل

لقي ثلاثة من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أمس، مصرعهم خلال محاولتهم التسلل إلى مواقع غرب مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر عسكري: إنّ مجموعة من عناصر المليشيا الإرهابية حاولت التسلل باتجاه جبل هان الإستراتيجي، غرب مدينة تعز، إلا أن تلك المحاولة أحبطت عقب رصدها من قبل قوات الجيش اليمني.

وذكر المصدر، بحسب موقع ( سبتمبر نت ) التابع للقوات المسلحة اليمنية أن ثلاثة من عناصر المليشيا الإرهابية المتسللة بينهم قائد ميداني لقوا مصرعهم وجُرح آخرون.