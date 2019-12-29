شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 من مليشيا الحوثي في تعز والان نبدء بالتفاصيل
وقال مصدر عسكري: إنّ مجموعة من عناصر المليشيا الإرهابية حاولت التسلل باتجاه جبل هان الإستراتيجي، غرب مدينة تعز، إلا أن تلك المحاولة أحبطت عقب رصدها من قبل قوات الجيش اليمني.
وذكر المصدر، بحسب موقع ( سبتمبر نت ) التابع للقوات المسلحة اليمنية أن ثلاثة من عناصر المليشيا الإرهابية المتسللة بينهم قائد ميداني لقوا مصرعهم وجُرح آخرون.
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