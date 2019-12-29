بايدن يحسم موقفه من الشهادة في إجراءات عزل ترامب

أكد جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أنه لا يوجد أي أساس قانوني لاستدعاء جمهوري من شأنه أن يجبره على تقديم شهادته في محاكمة إجراءات عزل ترامب بمجلس الشيوخ.

وقال بايدن، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، السبت: "لطالما امتثلت دوما للأوامر القانونية وفي خلال السنوات الـ8 التي قضيتها في منصب نائب الرئيس، على النقيض من دونالد ترامب ومايك بنس، تعاونت مع طلبات إشراف مشروعة من الكونجرس"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.



وأشار بايدن الذي يطمح بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، أثناء فعالية بحملته الانتخابية في ولاية أيوا، إلى أنه "لا يوجد أي أساس قانوني يجبرني على الشهادة".

وكان بايدن، أيد مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمهيدا لعزله.

وصوت مجلس النواب الأسبوع قبل الماضي على إطلاق إجراءات عزل ترامب بتهمة استغلال السلطة لممارسته الضغوط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشّح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهة ترامب في الاستحقاق الرئاسي المقبل المقرر في 2020.

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وبالإضافة إلى تهمة استغلال السلطة، صادق "النواب" على إطلاق إجراءات عزل ترامب بتهمة عرقلة تحقيق مجلس النواب في هذه القضية.





ومن المتوقع أن يجري مجلس الشيوخ المحاكمة في أوائل يناير/كانون الثاني.

وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، أعلن بايدن، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى في 2020، لينضم إلى عدد كبير من المرشحين الديمقراطيين.

وحينها، كتب بايدن على تويتر: "إن قيم هذه الأمة، ومركزنا في العالم وديمقراطيتنا وكل ما جعل من أمريكا أمريكا، معرض للخطر، ولهذا السبب فإنني أعلن اليوم ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وكان ضمن مخططات بايدن خوض سباق الرئاسة الأمريكية السابقة في 2016، غير أن وفاة نجله بسبب السرطان قبل الانتخابات بعام جعلته يتراجع عن الأمر.

وأوضح بايدن أنه ترشح من قبل بشكل رسمي مرتين في 1998 و2008، وأن عودته للترشح من جديد مرهونة بإيجاد كوادر شابة بالحزب الديمقراطي الذي ينتمي له قد تكون مؤهلة للترشح وخوض المنافسة في 2020.