حملة جو بايدن الانتخابية تكشف أسماء الممولين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الحملة الانتخابية للمرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية جو بايدن أسماء أكثر من 250 شخصا جمع كل منهم ما لا يقل عن 25 ألف دولار لتمويل حملته، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج في تقرير لها السبت.

وقالت الحملة إنها جمعت التمويل من محامين ومطوري عقارات ورجال أعمال، لدعم بايدن الذي يبحث عن ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

تبع بايدن خطى بيت بوتيجيج، الذي نشر قائمة بالمتبرعين لحملته في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ردا على انتقادات عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارين التي تجمع معظم أموالها من متبرعين يقدمون مبالغ بسيطة.

ويعتمد بيرني ساندرز، الذي يتصدر حصيلة التبرعات بين الديمقراطيين، على متبرعين على مستوى القاعدة الشعبية.

ولطالما كان المحامون ركيزة في جمع التبرعات للديمقراطيين، كما يمثلون الجزء المهم في عملية جمع التبرعات بالنسبة لبايدن، حيث إن لديه 32 شريكا في شركات تدعمه.

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وكان العاملون في صناعة المال أيضا مصدرا للدعم، حيث نظم كل من آلان باتريكوف من شركة "جرايكروفت بارتنرز" ومايكل ساكس رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "جروسفينور كابيتال مانيجمينت" فعاليات لصالح بايدن.

وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، أعلن بايدن، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى في 2020، لينضم إلى عدد كبير من المرشحين الديمقراطيين.

وحينها، كتب بايدن على تويتر: "إن قيم هذه الأمة، ومركزنا في العالم وديمقراطيتنا وكل ما جعل من أمريكا أمريكا، معرض للخطر، ولهذا السبب فإنني أعلن اليوم ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وكان ضمن مخططات بايدن خوض سباق الرئاسة الأمريكية السابقة في 2016، غير أن وفاة نجله بسبب السرطان قبل الانتخابات بعام جعلته يتراجع عن الأمر.

وأوضح بايدن أنه ترشح من قبل بشكل رسمي مرتين في 1998 و2008، وأن عودته للترشح من جديد مرهونة بإيجاد كوادر شابة بالحزب الديمقراطي الذي ينتمي له قد تكون مؤهلة للترشح وخوض المنافسة في 2020.