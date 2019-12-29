أبو الغيط دان الهجوم في مقديشو: نقف ونتضامن مع الصومال بمكافحة الإرهاب

أعرب الأمين العام لـ"​جامعة الدول العربية​" ​أحمد أبو الغيط​، عن إدانته بأقوى العبارات، "الهجوم الإرهابي الغادر"، الّذي استهدف أمس السبت عددًا من المنشآت في جنوب غرب العاصمة ​الصومال​ية ​مقديشو​.

وجدّد التزام "الجامعة العربية" بـ"الوقوف والتضامن مع الدولة الصومالية في ​مكافحة الإرهاب​"، مؤكّدًا أنّ "مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تثني الصومال عن مواصلة الجهود الحثيثة الّتي يبذلها في هذا الاتجاه، لبناء مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد".

وكان قد قُتل نحو 79 شخصًا، فيما أُصيب عشرات آخرين، بتفجير انتحاري بسيارة مفخّخة بجنوب غرب مقديشو.