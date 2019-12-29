مسؤول تركي: سنصوت في البرلمان التركي لصالح إرسال قوات إلى ليبيا

أكد رئيس حزب "الحركة القومية" التركي، دولت باهتشلي أن "أعضاء الحزب في البرلمان سيصوتون لصالح مذكرة التفويض المتعلقة بإرسال قوات إلى ليبيا"، مشيراً إلى أن "الحزب يدعم خطوة دعوة البرلمان لعقد جلسة طارئة يوم 2 كانون الثاني لمناقشة مذكرة التفويض المذكرة".
ولفت إلى أن "أعضاء الحزب الـ49 في البرلمان التركي سيصوتون لصالح تمرير مذكرة التفويض"، مؤكداً أن "توفير الأمن لليبيا وسوريا والعراق يعني أن تركيا ستكون آمنة أيضا"، مشددا على أن "ليبيا باتت حجر زاوية بالنسبة للأمن القومي التركي".
وشدد على "أهمية وضع حد للجنرال المتقاعد خليفة حفتر الدموي الظلامي الذي يعرض أمن ليبيا والمنطقة للخطر".
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