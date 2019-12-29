مسؤول تركي: سنصوت في البرلمان التركي لصالح إرسال قوات إلى ليبيا

أكد رئيس حزب "الحركة القومية" التركي، دولت باهتشلي أن "أعضاء الحزب في البرلمان سيصوتون لصالح مذكرة التفويض المتعلقة بإرسال قوات إلى ​ليبيا​"، مشيراً إلى أن "الحزب يدعم خطوة دعوة البرلمان لعقد جلسة طارئة يوم 2 كانون الثاني لمناقشة مذكرة التفويض المذكرة".

ولفت إلى أن "أعضاء الحزب الـ49 في ​البرلمان التركي​ سيصوتون لصالح تمرير مذكرة التفويض"، مؤكداً أن "توفير ​الأمن​ لليبيا و​سوريا​ و​العراق​ يعني أن ​تركيا​ ستكون آمنة أيضا"، مشددا على أن "ليبيا باتت حجر زاوية بالنسبة للأمن القومي التركي".

وشدد على "أهمية وضع حد للجنرال المتقاعد ​خليفة حفتر​ الدموي الظلامي الذي يعرض أمن ليبيا والمنطقة للخطر".