سلطات كوريا الجنوبية دعت لاتفاق مؤقت بين واشنطن وبيونغ يانغ حول المفاوضات النووية

دعا وزير الوحدة في ​كوريا الجنوبية​، كيم يون-تشول، ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​كوريا الشمالية​ إلى "التوصّل لاتفاق مؤقت بشأن المفاوضات النوويّة"، في ظلّ تصاعد القلق من أن تعود ​بيونغ يانغ​ لسلوكها الاستفزازي العام المقبل.

وأوضح في مؤتمر صحافي في سيئول، أنّ "لمنع الموقف من التدهور والحفاظ على زخم الحوار، نحتاج لاتفاق مبدئي، كنقطة انطلاق تصل بنا لاتفاق نهائي، وللتعامل بشكل حكيم".

وكانت قد توقّفت المحادثات النووية، منذ انهيار القمة الثانية الّتي جمعت بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ والزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​، في شباط الماضي. وحدّدت بيونغ يانغ نهاية العام كموعد نهائي ل​واشنطن​، لتقديم مقترح جديد مقبول، مهدّدةً بسلوك "نهج جديد" إذا لم تستجب لها الولايات المتحدة.