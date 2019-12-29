دعا وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، كيم يون-تشول، الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الشمالية إلى "التوصّل لاتفاق مؤقت بشأن المفاوضات النوويّة"، في ظلّ تصاعد القلق من أن تعود بيونغ يانغ لسلوكها الاستفزازي العام المقبل.
وأوضح في مؤتمر صحافي في سيئول، أنّ "لمنع الموقف من التدهور والحفاظ على زخم الحوار، نحتاج لاتفاق مبدئي، كنقطة انطلاق تصل بنا لاتفاق نهائي، وللتعامل بشكل حكيم".
وكانت قد توقّفت المحادثات النووية، منذ انهيار القمة الثانية الّتي جمعت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في شباط الماضي. وحدّدت بيونغ يانغ نهاية العام كموعد نهائي لواشنطن، لتقديم مقترح جديد مقبول، مهدّدةً بسلوك "نهج جديد" إذا لم تستجب لها الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات كوريا الجنوبية دعت لاتفاق مؤقت بين واشنطن وبيونغ يانغ حول المفاوضات النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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