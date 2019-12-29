مسؤول عسكري إيراني: سنستهدف أي أدوات تجسس على المناورات الإيرانية الصينية الروسية

أعلن مساعد قائد الجيش ال​إيران​ي، الأميرال ​حبيب الله سياري​، "استعداد العسكريين الايرانيين لاستهداف أي أدوات تجسس على المناورات البحرية المشتركة بين إيران و​الصين​ و​روسيا​ شمال ​المحيط الهندي​"، مؤكداً أن "هناك العديد من الدول التي تسعى لمعرفة ما الذي يجري في هذه المناورات وقد تم تفعيل أدوات ​التجسس​ لديها".

ولفت إلى أن "المناورات ليست مزاحا وسنقوم باستهداف أي أدوات تجسس على المناورات المركبة، بحرية كانت أم جوية، وأظن أننا أثبتنا مقدرتنا على ذلك مسبقا".