أعلن مساعد قائد الجيش الإيراني، الأميرال حبيب الله سياري، "استعداد العسكريين الايرانيين لاستهداف أي أدوات تجسس على المناورات البحرية المشتركة بين إيران والصين وروسيا شمال المحيط الهندي"، مؤكداً أن "هناك العديد من الدول التي تسعى لمعرفة ما الذي يجري في هذه المناورات وقد تم تفعيل أدوات التجسس لديها".
ولفت إلى أن "المناورات ليست مزاحا وسنقوم باستهداف أي أدوات تجسس على المناورات المركبة، بحرية كانت أم جوية، وأظن أننا أثبتنا مقدرتنا على ذلك مسبقا".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول عسكري إيراني: سنستهدف أي أدوات تجسس على المناورات الإيرانية الصينية الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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