الرئيس الأوكراني: تبادل الأسرى في دونباس يجب أن يتم يوم غد الأحد

ركّز الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، حسب ما نقل عنه مكتبه الصحافي، خلال زيارته إلى منطقة إيفانو فرانكوفسك، على أنّ "تبادل الأسرى في دونباس يجب أن يتم يوم غدٍ الأحد، نحن في انتظار ذلك. لم يتمّ بعد الانتهاء من التحقّق من جميع الأشخاص".

وفي وقت سابق، ناقش فريق الاتصال حول دونباس مسألة تبادل السجناء. ولفت ممثّل ​روسيا​ في مجموعة الاتصال بوريس غريزلوف، إلى أنّ "جهات النزاع وافقت على شروط الإفراج عن المعتقلين وتبادلهم قبل نهاية العام. كييف أكّدت الاتفاق على تبادل السجناء في دونباس قبل نهاية العام".