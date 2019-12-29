الحكومة السودانية جمّدت قرار رفع الدعم عن الوقود في موازنة 2020

لفت وزير الإعلام السوداني فيصل ​محمد صالح​، إلى أنّ "رئيس الوزراء ووزير المالية وعددًا من الوزراء اجتمعوا مع ممثّلين لـ"قوى الحرية والتغيير"، واتّفق الجانبان على تجميد قرار رفع الدعم عن ​الوقود​ في موازنة 2020، حتّى انعقاد مؤتمر اقتصادي في آذار المقبل".

وركّز على أنّ "على ضوء مقرّرات هذا المؤتمر، تتقرّر السياسات الاقتصاديّة للبلاد، ومن ضمنها السياسات بخصوص دعم السلع".

وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء السوداني ​عبدالله حمدوك​ إلى أنّه "لن يهدأ بال للحكومة حتّى تحقّق سبل الحياة الكريمة لشعب يستحقّ أن يعيش بكرامة"، مؤكّدًا "عزمنا على وضع حدّ لأزمات الوقود والخبز وأزمة السيولة، من خلال تنفيذ البرامج والخطط التي تعاهدنا عليها".