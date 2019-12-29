مقتل 5 أشخاص نتيجة تحطم طائرة في ولاية لويزيانا الأميركية

أعلن رئيس قسم الإطفاء في مدينة لافاييت بولاية ​لويزيانا​ جنوبي ​الولايات المتحدة الأميركية​، روبرت بينويت، "مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين نتيجة تحطّم طائرة صغيرة في المدينة".

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