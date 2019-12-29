الشرطة الايرانية تلقي القبض على 13 من مثيري الشغب والفوضى في الاحداث الاخيرة

أعلن قائد الشرطة بمحافظة ​طهران​ كيومرث عزيزي عن أن "​الشرطة الايرانية​ ألقت القبض على 13 شخصا من رؤوس الشغب ومثيري الفوضى في الاحداث الاخيرة في مناطق متفرقة بالبلاد"، مشيراً إلى أن "المعتقلين اعترفوا بجرائمهم في تحريض المواطنين على الفوضى وممارسة الشغب، وتم تشكيل ملفات لهم وتمت إحالتهم الى الجهات القضائية".

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