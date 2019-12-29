الشرطة الفرنسية ألقت القبض على ثلاثة متظاهرين خلال احتجاجات السبت

ذكرت ​الشرطة الفرنسية​ "أنّها باعتقال ثلاثة أشخاص بسبب رميهم بعض الأشياء باتجاه ضباط الشرطة خلال مظاهرات ​باريس​".

وقد دعت نقابات عدّة إلى ​تظاهرات​ محليّة اليوم السبت، انضمّ إليها محتجو حركة "السترات الصفر" الاحتجاجيّة الاجتماعيّة والضريبيّة الّتي نشأت في خريف عام 2018.

وفي باريس، انطلق 300 متظاهر من "السترات الصفر" من ساحة البورصة وسط العاصمة، رافعين لافتات مندّدة بسعي الحكومة إلى رفع سنّ التقاعد في 2027 إلى 64 عامًا. والتحق المحتجّون لاحقًا بحشد ضمّ آلاف المتظاهرين، انطلق من محطة مترو الشمال، استجابة لدعوات أطلقتها نقابات.

ومع اقتراب ليلة رأس السنة، تتجّه حركة الاحتجاج الشعبية

وكان قد بدأ الإضراب المفتوح في الخامس من كانون الأول الحالي، حيث نُظّمت تظاهرات في أنحاء البلاد كافّة، ووصل عدد المشاركين فيها لقرابة المليون متظاهر؛ وذلك احتجاجًا على مشروع الرئيس ​إيمانويل ماكرون​ لاستبدال أنظمة التقاعد الحالية البالغ عددها 42 بـ"نظام شامل".