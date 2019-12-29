الرئاسة التركية ترحب بفتح لندن تحقيقا في دعم مالي لـ"العمال الكردستاني"

رحّب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون بـ"فتح لندن تحقيقا في تقديم أسرة بريطانية دعما ماليا لحزب "العمال الكردستاني" في سوريا"، مشيراً إلى "انضمام عدد كبير من حاملي جنسيات دول أوروبية لصفوف التنظيم الإرهابي في سوريا".
واعتبر أنه "آن الأوان كي تطلق الحكومات الأوروبية إجراءاتها القانونية ضد من انضموا لتنظيمات إرهابية ومن أجل وقف تدفق الإرهابيين الأجانب"، مشددا على أن "العمال الكردستاني" يشكّل تهديدات على الاستقرار الإقليمي وأمن أوروبا بقدر التهديد الذي يشكله لتركيا".
ولفت إلى أنه "على حلفائنا إنهاء دعمهم لهذا التنظيم الإرهابي، والتوقف عن تجاهل انضمام المواطنين الأوروبيين لصفوفه"، مشددا على "ضرورة الاعتراف بـ"العمال الكردستاني" كتنظيم إرهابي مثل تنظيم "داعش".
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