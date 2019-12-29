الدفاع الروسية: الجيش السوري يصد هجومين للتشكيلات المسلحة في إدلب

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أن "​الجيش السوري​ صد، اليوم السبت، هجومين للتشكيلات المسلحة في ​محافظة إدلب​ وتمكن من قتل وإصابة 30 من عناصرها"، موضحةً أنه "نفذ مسلحو تنظيم ​هيئة تحرير الشام​ الإرهابي، يوم 28 كانون الاول من ​الساعة​ 01:00 حتى 02:30، وبدعم من فصائل ما يسمى ب​الجيش الوطني​ السوري، هجومين على مواقع ​القوات​ الحكومية السورية في منطقة بلدة جرجناز بمحافظة إدلب وشارك في كل هجوم نحو 50 مسلحا بدعم من 5 أو 6 سيارات رباعية الدفع محملة بأسلحة من العيار الثقيل".

ولفتت إلى أنه "تم صد الإرهابيين بنيران مدفعية القوات الحكومية السورية وإرغامهم على التراجع إلى مواقعهم الأولية وبلغت خسائر المسلحين نحو 30 قتيلا وجريحا فضلا عن تدمير سيارتين رباعيتي الدفع دون سقوط إصابات بين العسكريين السوريين".