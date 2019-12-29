خارجية إيران دانت بشدة الهجوم الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو

أعرب المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​، عن إدانته بشدّة العمليّة الإرهابية اليوم السبت في العاصمة ​الصومال​ية ​مقديشو​، الّتي أدّت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وعبّر عن "تعاطفه مع أسر ضحايا هذا الحادث المرير".

وكان قد قُتل 79 شخصًا على الأقل وجرح العشرات بتفجير سيارة مفخّخة في منطقة مكتظة بمقديشو، في ما يُعدّ الهجوم الأكثر دمويّة في الصومال منذ عامين.

وبين القتلى 16 على الأقل من طلاب جامعة بنادر، كانوا يستقلّون حافلة لدى وقوع التفجير عند تقاطع مكتظ في جنوب غرب العاصمة.