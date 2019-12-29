الحشد الشعبي أعلن التصدي لهجوم لـ"داعش" جنوبي الموصل في العراق

أعلن "الحشد الشعبي" أنّ "قوات "اللواء 44" في الحشد تصدّت إلى هجوم شنّه عناصر تنظيم "داعش" في قضاء الحضر بجنوب مدينة الموصل في العراق".
وكان آمر "اللواء 44" حميد الياسري قد أعلن في 17 كانون الأول 2019، تصدّي قوات الحشد لخمس هجمات شنّها "داعش" في قضاء الحضر خلال أسبوعين.
وفي وقت سابق اليوم، أفاد الحشد بأنّ "اللواء الثاني" شرع بعمليّة إستباقيّة وممارسة أمنيّة مشتركة في محور بادية النجف والخندق الأمني وأبراج المراقبة الّتي تحيط بالمحافظة المقدسة، بالاشتراك مع قيادة عمليات الفرات الأوسط للجيش وقيادة شرطة المحافظة".
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