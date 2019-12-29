رمي كميات من الدجاج النافق وعظام أبقار في منطقة العريضة

أقدم مجهولون على إفراغ كميات من الدجاج النافق وبقايا عظام أبقار، في منطقة العريضة على مقربة من مطار القليعات، الأمر الذي أثار استياء ابناء المنطقة.
وعاين رئيس "جمعية عطايا وآمال الخيرية" عضو "تجمع عكار الوطني" علي الخلف، مع عدد من ناشطي "حراك سهل عكار"، موقع رمي هذه النفايات العضوية، إلى جانب الطريق العام المؤدي إلى العريضة.
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