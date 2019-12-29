رمي كميات من الدجاج النافق وعظام أبقار في منطقة العريضة

أقدم مجهولون على إفراغ كميات من الدجاج النافق وبقايا عظام أبقار، في منطقة ​العريضة​ على مقربة من ​مطار القليعات​، الأمر الذي أثار استياء ابناء المنطقة.

وعاين رئيس "جمعية عطايا وآمال الخيرية" عضو "تجمع عكار الوطني" علي الخلف، مع عدد من ناشطي "حراك ​سهل عكار​"، موقع رمي هذه ​النفايات​ العضوية، إلى جانب الطريق العام المؤدي إلى العريضة.