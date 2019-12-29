لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "منذ أكثر من سنة، منع رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ توقيع مرسوم الناجحين في الخدمة المدنية لأن عدد المسلمين أكثر من عدد المسيحيين، وأمس، ​سعد الحريري​ رفض توقيع ​ترقيات الضباط​ لأن عدد المسيحيين أكثر من عدد المسلمين، لكنهم لم يختلفوا على توظيف 6000 عشوائياً ليربحوا الإنتخابات، حكومة السفالة حتى آخر نَفَس".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد عن الحريري وباسيل: لم يختلفوا على توظيف 6000 عشوائياً ليربحوا الإنتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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