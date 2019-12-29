شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أفواج سياحية تصل العاصمة.. ومطار القاهرة يتزين لاستقبال العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي، توافد العديد من الأفواج السياحية التى وصلت على متن رحلات الناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران وبعض الشركات الأجنبية والعربية والشركات الخاصة من خلال مبانى الركاب الثلاث 1/2/3، وفِي جو احتفالي قام فريق من الدعاية والإعلام بشركة مصر للطيران باستقبال الوفود وقاموا بتوزيع العديد من الهدايا التذكارية على الركاب.

وشهد المطار أيضا إجراء احتفالية حيث تم تعليق الزينات والشاشات المضيئة بالاحتفالات ومظاهرها كما تم تركيب نماذج لسيارة "سانت كلوز" وبابا نويل وشجرة عيد الميلاد فى كافة صالت مبانى المطار المختلفة ومحيط المطار بما فيها بوابات دخول المطار والطرق المؤدية إلى المطار، وذلك للاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة بمصر، والتى يمتاز جوها فى هذا التوقيت من العام بحالة كبيرة من الاستقرار والدفئ.

كما استعدت شرطة ميناء القاهرة، برئاسة مساعد وزير الداخلية لأمن المطار اللواء حسين منيع حيث وجه بالدفع بنشر الخدمات من كافة الإدارات العاملة بالمطار لتقديم كافة التسهيلات سواء للمستقبلين أو المودعين أو الركاب القادمين والمسافرين، كما وفرت شركات السياحة العاملة بالمطار عدد من البرامج السياحية للسائحين الفرادى وبعض الأسر التىً حضرت خصيصا لقضاء عطلةً أعياد الكريسماس بالقاهرة.

وكان قد قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني الجديد، مساء أول أمس الجمعة، ويرافقه الطيار منتصر مناع نائب الوزير ، بأولي الجولات التفقدية لمبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولي للاطئمنان على سير العمل وجدول التشغيل وانتظام الرحلات والإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار فى ظل كثافة الرحلات التى يشهدها مطار القاهرة خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة ، وذلك فى مستهل الجولات التفقدية لجميع المطارات المصرية لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والوقوف على آخر المستجدات فى المشروعات وأعمال التطوير.

رافق الوزير المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدراة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى .

بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب رقم (3) لمتابعة إجراءات السفر والوصول للتأكد من مستوي الخدمات المقدمة بما يضمن الراحة والرفاهية للمسافرين، كما قام سيادته بجولة تفقدية لمبنى الركاب رقم (2) تفقد خلالها صالة السفر والوصول ومنطقة سيور الحقائب و كاونترات الجوازات واستراحات الخدمة المميزة واستراحات درجة رجال الأعمال وكذلك الاسواق الحرة وبوابات الدخول والخروج ومنطقة انتظار السيارات بمبني الركاب والجراج متعدد الطوابق الذى يخدم مبانى مطار القاهرة.

كما تفقد وزير الطيران المدني مبنى الرحلات الموسمية للوقوف على الخدمات المقدمة للمعتمرين ووجه بضرورة توفير كافة سبل الراحة وبخاصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة واستمع لأراء بعض المعتمرين واستفسر عن مدى رضائهم عن مستوى الخدمة المقدمة .

كما هنأ منار جميع العاملين بالمطار والمسافرين بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد، ووجه الطيار محمد منار بتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام الركاب لسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول بسهوله ويسر وخاصة خلال أوقات الذروة فى ظل انتعاش الحركة السياحية الوافدة إلى المطارات المصرية ، مؤكداً أن ارضاء العملاء وتقديم أفضل الخدمات على قمة أولوياتنا للوصول إلى أعلى درجات التميز فى الأداء والخروج بالصورة المشرفة التى تليق بالمطارات المصرية .

وفى ختام الجولة توجه وزير الطيران المدني إلى برج المراقبة بالمطار لمتابعة سير العمل بالمنظومة الملاحية والاطمئنان على إجراءات السلامة الجوية كما تفقد أقسام البرج المختلفة حيث التقى وزير الطيران ونائبه ببعض من المراقبين الجويين واستمعا الى آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير بيئة العمل .

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