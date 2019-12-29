شكرا لقرائتكم خبر عن لجنتان من البرلمان تتفقدان القناطر الخيرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنتا السياحة والطيران والإدارة المحلية بمجلس النواب، الأحد، أول زيارة برلمانية إلى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، للوقوف على الإهمال الذي يضربها في ضوء البيانات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة في هذا الإطار.

ومن المتوقع أن تشمل زيارة الوفد البرلماني من لجنتي السياحة والطيران التي يرأسها النائب عمرو صدقي، والإدارة المحلية التي يرأسها النائب أحمد السجيني، لقاء محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان وعدد من المناطق الخدمية والمناطق الأثرية.

وتأتي الزيارة البرلمانية في ضوء تعهد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بتنظيم زيارة برلمانية للقناطر الخيرية للوقوف على حالتها على الطبيعة، على خلفية مطالبة النائب حاتم عبد الحميد، في بيانه العاجل الذي عرضه في إحدى الجلسات العامة، بتنظيم زيارة للقناطر الخيرية للوقوف على المشكلات التي تواجهها ونقص الخدمات في المدينة، وبحث احتياجات المدينة وسبل تطويرها لإعادة إحيائها كمدينة سياحية مهمة.

Advertisements

و من جانبه وصف النائب حاتم عبد الحميد لـ ”الخليج 365”، الزيارة البرلمانية المزمع انطلاقها غداً إلى القناطر الخيرية بـ "التاريخية"، قائلا ً: "لأول مرة منذ 150 عام تخرج زيارة من لجنتين برلمانيتين إلى القناطر، وهي لافته إنسانية من رئيس المجلس الذي وعد فأوفي".

وقال عبد الحميد، إن المدينة عانت من إهمال شديد طوال العقود السابقة، ويضربها من كل جانب سواء على مستوي الخدمات أو الجانب السياحي، لذا ستشهد الزيارة البرلمانية تفقد محكمة القناطر التي خرج لها قرار بالإزالة ولا يليق استمرارها بالقضاه أو المواطنين المترددين عليها، بالإضافة إلي المستشفى التي طال انتظار استكمالها رغم الانتهاء من 80% منها.

وأضاف عبد الحميد إن الزيارة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصدي إلي الفساد والضرب بيد من جديد علي كافة صوره واشكاله.