شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لـ"مستقبل وطن" لتسوية شوارع أبو النمرس بعد أعمال حفر الغاز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام محمد سعيد هلال، أمين حزب مستقبل وطن بمركز أبو النمرس، وعدد من أعضاء وحدة أبو النمرس لحزب مستقبل وطن بقيادة الأمين أحمد حامد بيومى بالنزول إلى شوارع أبو النمرس، لإعادة تسويتها بعد أن أفسدتها أعمال حفر الغاز وأدت لإعاقة حركة المرور داخل المركز ، وقد رافق أمانة وحدة أبو النمرس لمستقبل وطن كل من سامح شعراوى سكرتير عام مجلس مدينة أبو النمرس، ومحمد عز القائم بأعمال نائب رئيس مجلس المدينة، بالنزول إلى شوارع أبو النمرس لإعادة تسويتها بعد أن أفسدتها أعمال حفر الغاز وأدت إلى إعاقة حركة المرور داخل المركز.

و تواجد منذ الصباح الباكر كل من السيد محمد نجيب سالم أمين تنظيم وحدة أبو النمرس ومحمد حسان أمين العمل الجماهيرى، وأحمد عبد الوهاب أمين الشباب، وعلى عبد الغنى أمين العمال والفلاحين لوحدة أبو النمرس، بالإضافة إلى محمد يوسف الفقى الأمين المساعد لأمانة الإعلام وأحمد محمد هلال .

من جانبه أكد محمد سعيد هلال أن هدف حزب مستقبل وطن الفترة المقبلة هو خدمة المواطن وتحسين مستوى المعيشة، ونزول أعضاء الحزب وقياداته إلى الشارع لمباشرة الخدمات المقدمة والوقوف على احتياجات المواطنين والعمل على حلها، لأن شعارنا نعمل جميعا من أجل بلدنا الحبيبة مصر.و توجه هلال بالشكر إلى الدكتور فرج عبد العاطى رئيس مجلس مدينة أبو النمرس لمجهوداته فى وصول الخدمة إلى المواطن فى الشارع على أكمل وجه، بالإضافة لعمال المجلس محمد حسين وناصر عبدالنبى ومحمد نبوى وشعبان عاشور. ومن المقرر أن تقوم وحدة أبو النمرس بتنظيم ندوات تثقيفية ومسابقات دينية ورياضية خلال الشهور المقبلة.

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