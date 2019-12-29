عاشت مُقيدة ومحبوسة 30 يومًا.. قصة تعذيب "نجوى" على يد والدها وزوجته بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

كشف التحريات الأولية، تفاصيل واقعة التعذيب التي تعرضت لها الطفلة "نجوى" صاحبة الـ14 عامًا، على يد والدها وزوجته بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وتبين من تحريات رجال المباحث أن الطفلة تعرضت للتعذيب والربط بالحبال على يد والدها وزوجته، وذلك لمدة شهر متواصل، لكنها تمكنت من فك قيودها والهروب من المنزل، وجرى نقلها بواسطة أحد الأشخاص إلى المستشفى، فيما ألقت الشرطة القبض على الأب وزوجته.

وأشار مصدر في مديرية أمن الشرقية، فضل عدم نشر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الطفلة "نجوى" تعرضت للتعذيب على يد والدها وزوجته، بحجة خروجها المتكرر من المنزل.

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وأوضح المصدر، أن الطفلة خرجت مساء اليوم السبت، من مستشفى "بلبيس" المركزي، بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول الطفلة "نجوى أ.س" 14 عامًا، إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، مصابة بجروح بالقدمين والذراعين، وتعرضها للتعذيب وفي حالة صحية ونفسية سيئة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 55090 جُنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الأب وزوجته على ذمة التحقيقات.

