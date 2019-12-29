نشطاء مجتمع مدني وأكاديميون جزائريون يستنكرون "البلطجة" ضد المتظاهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)

استنكر عدد من الإعلاميين ونشطاء مجتمع مدني وأكاديميون ومحامون، اليوم السبت، ما وصفوه بالممارسات العنيفة التي لا يمكن وصفها إلا "بالبلطجة" والتي تعرض لها متظاهرون سلميون، في عدة مناطق من الوطن خلال تظاهرات أمس الجمعة، تحت مرأى و مسمع الجهات الأمنية.

وطالبت المجموعة في بيان صادر عقب اللقاء الذي نظمته بالعاصمة اليوم: "كافة مكونات المجتمع الجزائري إلى رفض هذه التصرفات و إبداء التضامن الكامل مع ضحاياها، تكريسا للوحدة الوطنية".

وقالت المجموعة: " انطلاقا من إدراكنا بأهمية المرحلة التي تمر بها البلاد فإننا "نجدد تقديرنا لاستمرارية و ثبات الحراك الشعبي السلمي،وإصراره على المضي قدما حتى تحقيق مطالبه المشروعة المتمثلة في انتقال ديمقراطي حقيقي يؤدي إلى تغيير سياسي سلمي وجذري".

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كما طالبوا السلطة" بضرورة اتخاذ إجراءات طمأنة مستعجلة و المتمثلة في إطلاق سراح معتقلي الرأي من الحراك دون قيد أو شرط، و إلغاء الأحكام التعسفية والمتابعات القضائية الصادرة في حقهم، وعدم جعلهم محل مساومة أو تفاوض مع السلطة".

كما طالبت المجموعة "بفتح المجال السياسي و الإعلامي العمومي و الخاص، ورفع المضايقات الممنهجة التي تحول دون ممارسة المواطنين لحقوقهم المدنية والسياسية التي يكفلها الدستور".

كما دعت المجموعة النيابة العامة:"إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع هذه السلوكيات الإجرامية".

ودعت ذات المجموعة " كافة الفعاليات الحراكية والطبقة السياسية ونشطاء المجتمع المدني إلى العمل معا من أجل الوصول إلى مؤتمر جامع لوضع خريطة طريق تجسد كامل مطالب الحراك".