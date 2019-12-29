جريحان باشتباكات بين الأمن ومسلحين في عدن

بسام عبدالسلام (عدن)

جرح مدنيان إثر اشتباكات اندلعت بين قوة أمنية ومسلحين مجهولين كانوا يتمركزون في حي سكني بمديرية المنصورة وسط مدينة عدن. وقال مصدر في قوات الحزام الأمني لـ«الاتحاد» إن مواطنين أبلغوا عن تواجد عدد من المسلحين المشتبه بهم متمركزين في شارع السجن والتسعين وخلف مستوصف السلام وخط السجن غرب المنصورة، موضحاً أن قوة من كتيبة الطوارئ التابعة للحزام الأمني قامت بالنزول لتمشيط المناطق وتعقب المسلحين إلا أن قوات الأمن تعرضت إلى هجوم مباغت أثناء تمشيطها لشارع التسعين ما أسفر عن إصابة مدنيين كانا مارين في الطريق العام.

وأضاف المصدر أن المسلحين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية الكثيفة أثناء تمركزهم في جولة السلام بشارع التسعين وكذا في خط السجن في محاولة لإثارة الفوضى والتخريب داخل مديرية المنصورة، موضحاً أن القوات الأمنية انتشرت في محيط المناطق التي شهدت إطلاق النار وشرعت بتعقب المسلحين وضبطهم لينالوا جزاءهم العادل.

وأشار المصدر إلى أن قوات الحزام الأمني حرصت على التعامل مع المسلحين وعدم الانجرار وراء مخططاتها خوفاً على حياة المواطنين الآمنين داخل منازلهم والمارين في الطرقات، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن حريصة على التصدي لأية عناصر مسلحة تسعى إلى نشر الفوضى والتخريب وزعزعة الاستقرار والسكينة العامة.

وأكد قائد قوات الحزام الأمني في المنصورة النقيب كمال الحالمي أن الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها قوات الحزام الأمني تواصل حملتها الشاملة التي أطلقت بدعم وإشراف التحالف العربي في عدن لتأمين كافة مديريات العاصمة عدن، موضحاً أن القوات لديها خطة متكاملة من أجل فرض الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع بشكل متكامل.

وأوضح استمرار حملة ضبط الدراجات النارية والسيارات غير المرقمة التي استغلتها العناصر الإرهابية والخارجة عن النظام والقانون لتنظيم عملياتهم الإرهابية والإجرامية، موضحاً أن الحملة الأمنية جاءت عقب عودة عمليات الاغتيالات والاختلالات الأمنية التي تقودها خلايا إرهابية.