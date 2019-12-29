تظاهرات واستمرار إضرابات وسائل النقل في فرنسا

باريس (أ ف ب)

يواجه مستخدمو وسائل النقل العام في باريس عطلة نهاية أسبوع صعبة بين عيدي الميلاد ورأس السنة، في اليوم الـ24 من الإضراب احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد مع ترقب تظاهرات دعت إليها النقابات. ومع اقتراب ليلة رأس السنة تتجه حركة الاحتجاج الشعبية على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لاستبدال أنظمة التقاعد الحالية البالغ عددها 42 بـ«نظام شامل»، إلى تسجيل رقم قياسي جديد.

وبات هذا أطول تحرك في وسائل النقل منذ إضراب العام 1995 الذي استمر 22 يوماً، وقد يتخطى فترة الـ28 يوماً لإضراب الشركة الوطنية للسكك الحديد في 1986-1987 الذي لم تتخلله كذلك هدنة بمناسبة عيد الميلاد، خصوصاً وأنه من غير المتوقع استئناف المباحثات بين الحكومة والنقابات قبل 7 يناير.

ودعت عدة نقابات أمس إلى تظاهرات محلية ينضم إليها محتجو حركة «السترات الصفراء».

وفي باريس انطلق 300 متظاهر من ساحة البورصة صباحاً رافعين لافتات كتب عليها «إضراب وتعطيل.. ماكرون استقل»، رداً على سعي الحكومة لرفع سن التقاعد في 2027 إلى 64 عاماً.

وقد يلتحق محتجو السترات الصفراء بالتظاهرة في باريس التي تنظمها عدة نقابات.

وصرح جيروم رودريجيس أحد وجوه حركة «السترات الصفراء» لفرانس برس «التفكير في التقاعد معقد بالنسبة لكثيرين منا لأنه يصعب علينا حالياً أن نختم الشهر. لكن في النهاية المعركة هي نفسها».

ولا يزال الوضع صعباً بالنسبة لمستخدمي شبكة النقل العام مع تشغيل ستة قطارات سريعة من أصل 10 وقطار واحد في المنطقة الباريسية من أصل خمسة حتى مساء اليوم، مع إغلاق ستة خطوط مترو في باريس مساء السبت. وبعد صمت دام لأيام، تنتظر كلمة ماكرون إلى الفرنسيين بمناسبة رأس السنة في 31 ديسمبر بترقب كبير.