الإمارات تروي ظمأ أهالي قرى عدة بأرخبيل سقطرى

سقطرى (الاتحاد)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تنفيذ مبادرة «سقيا الأمل» سقطرى، الرامية لإيصال المياه النظيفة والصالحة للشرب إلى المناطق المحرومة والمتضررة في مختلف مناطق أرخبيل سقطرى. وسيرت الهيئة عدداً من الصهاريج المحملة بالمياه النقية إلى الأهالي القاطنين في قرى قاضب ونوجهر ومعونة ولاسكه وصعلوتي ودكسم وقطهر، إلى جانب قرى مجاوره، للتخفيف من معاناتهم، جراء شح المياه الصالحة للشرب في قراهم السكنية.

وأشار منسقون إغاثيون في مبادرة «سقيا الأمل» إلى أن الجهود مستمرة في تنفيذ المبادرة التي أطلقتها المؤسسات الإنسانية الإماراتية، ممثلةً في مؤسسة خليفة وهيئة الهلال الأحمر، منذ شهر رمضان الماضي، في الوصول إلى المناطق التي تعاني من شح المياه النظيفة في أنحاء جزيرة سقطرى والتخفيف من معاناة الأهالي، مضيفين أن عدداً من صهاريج المياه وصلت إلى الأسر القاطنة في القرى المستهدفة، وزودتها بكميات كافية من المياه النظيفة.

وأضافوا أن الكثير من سكان القرى النائية على الشريط الساحلي الغربي يواجهون صعوبة كبيرة في تأمين المياه النظيفة، وسط تكبدهم أعباء اقتصادية كبيرة لتوفير كميات محدودة للاستهلاك اليومي، أو تكبد مشقة كبيرة في قطع مسافات بعيدة للوصول للمياه الصالحة للاستخدام. وعبر أهالي المناطق في الشريط الساحلي والمناطق النائية الغربية في سقطرى، عن شكرهم وتقديرهم للجهود الإغاثية المستمرة المبذولة من قبل مؤسسة خليفة الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية، للوصول إلى الأسر المحتاجة والمتضررة والتخفيف من معاناتها.