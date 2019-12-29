مقتل 484 مدنياً بألغام حوثية في تعز منذ 2015

صنعاء (الاتحاد) قتل 484 مدنياً بينهم 162 طفلاً و117 امرأة بسبب انفجار ألغام وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة تعز منذ أبريل 2015. وذكر مركز الألغام في اليمن، وهو حساب على تويتر مهتم بتوثيق ضحايا الألغام في البلاد، أن الألغام تسببت في محافظة تعز خلال الفترة ذاتها بإصابة 1245 مدنياً بينهم 287 طفلاً و193 امرأة، وأن المئات منهم أصيبوا بإعاقات وتشوهات دائمة، مؤكداً أن 18 مديرية، من أصل 22 مديرية في محافظة تعز، باتت ملوثة بالألغام التي زرعتها وتزرعها الميليشيات الحوثية الانقلابية.

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