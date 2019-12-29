هجوم دامٍ على قاعدة تضم جنوداً أميركيين في كركوك

بغداد (الاتحاد)

أسفر هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تضم قوات للتحالف الدولي ضد «داعش» شمال العراق عن مقتل متعاقد أميركي مدني وإصابة عدد من العسكريين في وقت متأخر مساء أمس الأول، حسبما أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

وفي حين لم يحمّل التحالف أي جهة مسؤولية الهجوم، إلا أنه ينذر باحتمال ارتفاع منسوب التوتر، في ضوء نشاط ميليشيات مسلحة موالية للخارج في العراق، وسبق أن اتهمتها الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجمات استهدفت مصالحها هناك. وقال التحالف في بيان: «قُتل متعاقد مدني أميركي وأصيب عدد من العسكريين الأميركيين وعناصر الخدمة العراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك» تضم قوات للتحالف.

وهذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها ضحايا أميركيون في سلسلة هجمات مماثلة وقعت مؤخراً.

وتنشط قوات الأمن الحكومية وعناصر مسلحة إضافة إلى خلايا نائمة تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة كركوك، التي تطالب بها كل من الأقلية الكردية في العراق والأكثرية العربية.

وأفاد التحالف بأن قوات الأمن العراقية تقود عمليات الاستجابة والتحقيق في الهجوم.

وقال مسؤول أميركي مطلع على التحقيق، مشترطاً عدم كشف اسمه: «إن 30 صاروخاً على الأقل أصابوا القاعدة بما في ذلك مستودع ذخيرة، وهو ما تسبّب في مزيد من الانفجارات، بينما عُثر على أربعة صواريخ أخرى في أنابيبها داخل شاحنة في النقطة التي تم منها إطلاق الصواريخ».

ووصف المسؤول الهجوم بالأكبر بين سلسلة ضربات صاروخية طالت مصالح الولايات المتحدة في البلاد منذ نهاية أكتوبر أسفرت عن مقتل جندي عراقي وإصابة آخرين بجروح، إضافة إلى التسبب بأضرار في محيط مقر السفارة الأميركية في بالمنطقة الخضراء في بغداد.

وأعلن مسؤول في أجهزة الأمن في كركوك، أن القذائف استهدفت القاعدة الأميركية وسقطت في باحة القاعدة وغرفة لعقد الاجتماعات، قائلاً: «إن القصف كان دقيقاً جداً».

وذكر مصدر أميركي أن خطر الميليشيات في العراق على الجنود الأميركيين بات أكبر من التهديد الذي يشكّله تنظيم «داعش».

خطوات استباقية

وتعرضت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب البلاد في الثالث من ديسمبر إلى هجوم بخمسة صواريخ بعد أربعة أيام من زيارة قام بها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لقوات بلاده هناك.

وأصيبت قاعدة القيارة الجوية الواقعة في شمال العراق بأكثر من عشرة صواريخ في نوفمبر، في هجوم كان بين الأكبر خلال الأشهر الماضية ضد منطقة تتواجد فيها قوات أميركية. وأعربت مصادر أميركية دبلوماسية وعسكرية عدة عن تزايد امتعاضها من هذا النوع من الهجمات.

وتقول المصادر: «إن واشنطن تنتظر من شركائها العراقيين التحرّك لفض النزاع» بين القوات الأميركية وقوات الحشد الشعبي، التي تضم ميليشيات بعضها موالية للخارج، لمنع وقوع مواجهات.

وصرّح وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر في وقت سابق هذا الشهر بأنه عبّر لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي عن «قلقه مما يبدو أنها هجمات على قواعد في العراق يمكن أن تنتشر فيها قوات أو معدات أميركية».

وقال إسبر: «إن لدى الولايات المتحدة الحق في الدفاع عن نفسها».

وطالب مكتب عبدالمهدي حينها «ببذل مساعٍ جادة يشترك بها الجميع لمنع التصعيد الذي إن تطوّر سيهدد جميع الأطراف».

واعتبر عبدالمهدي أن «أي إضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعاً على التصعيد والفوضى»، منبهاً إلى أن «اتخاذ قرارات من جانب واحد سيكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق».

وتخشى بغداد، من أن تتحوّل إلى ساحة لتصفية الحسابات بين أطراف خارجية.

إلى ذلك، أكدت مصادر أمنية عراقية، أن اثنين من عناصر تنظيم «داعش» لقيا حتفيهما في ضربة لطيران التحالف الدولي قرب منطقة مخمور التابعة لمحافظة كركوك.

بومبيو يزور «عين الأسد» في الأنبار

أفادت مصادر عراقية، أمس، بأن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زار قاعدة عين الأسد الجوية في ناحية البغدادي في محافظة الأنبار، إثر مقتل متعاقد أميركي وإصابة عسكريين في هجوم على قاعدة «كي وان» العسكرية في كركوك. وأكد مصدر أمني في الأنبار أن القوات الأميركية اتخذت إجراءات غير مسبوقة على خلفية وجود مخطط لاستهداف قاعدة عين الأسد الجوية. وأوضح أن القوات الأميركية اتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة حول القاعدة الجوية، بعد تعرض قاعدة كي وان في محافظة كركوك إلى هجوم صاروخي. وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته: «إن طائرات حلقت فوق القاعدة، التي تشهد مظلة جوية لرصد أي حركة تهدف إلى مهاجمة القاعدة».